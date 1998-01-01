لن تصدق ما يحدث لك عند استخدام نظارات الواقع الافتراضي!

وكالات / سما /

تقوم تقنية الواقع الافتراضي Virtual Reality بالأساس على دمج الواقع بالخيال فأصبحت تقنية هامة في عالم التقنية وأصبحت من المجالات التي تهتم بها جميع الشركات العالمية وخاصة الشركات المتخصصة في التكنولوجيا.

يتم استخدام تلك التقنية عن طريق نظارات الواقع الافتراضي ويوجد العديد منها في الأسواق حالياً.

ومع مرور الوقت يزداد عدد مستخدمي نظارات الواقع الافتراضي وبالطبع يوجد تأثير سلبي على جسم الانسان منها وخصوصا عند الاستخدام طويل المدى للنظارات.

وتوصي العديد من الشركات المصنعة لتلك النظارات بأخذ استراحة من حين لآخر اثناء استخدامها على الأقل 10 الى 15 دقيقة وسوف نقدم في السطور القادمة المخاطر والاضرار التي ترتب على استخدام النظارات لفترات طويلة.

مستخدمو نظارات الواقع الافتراضي قد يصيبهم حالة تشبه فقدان الوعي عن المكان المحيط بيهم، وأيضا الانشغال تماما عن الأجهزة والمؤثرات المحيطة بهم بسبب التركيز الكلى والنشاط المبذول اثناء استخدام نظارة الواقع الافتراضي.

قد يصيب مستخدمي النظارات بحالات دوار قد تستمر لوقت طويل وخصوصا عند لعب العاب السباق والطيران والسرعة والتي في الواقع تسبب الدوار ولأن النظارة تنقل لك الخيال كأنه حقيقة فيجب عليك الحذر وأخذ استراحة بعد كل 30 دقيقة استخدام.

يتسبب استخدام النظارة لوقت طويل الى إجهاد العين بسبب التركيز بشدة اثناء استخدامها مما يؤدى الى الشعور بالصداع وأيضا قلة التركيز.