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الشرطة تقبض على ثلاثة أشخاص يشتبه بهم بإطلاق نار وسرقة في نابلس

الأحد 18 مارس 2018 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

قبضت الشرطة اليوم على ثلاثة أشخاص يشتبه بهم بعدة قضايا إطلاق نار وسرقات وتهديد مواطنين في نابلس.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبعد توفر معلومات لدى الشرطة عن تواجد أحد المشتبه بهم في بلدته الواقعة شمال شرق نابلس على الفور تم متابعة المعلومات، وقامت الشرطة بإلقاء القبض على المشتبه به الصادر بحقه عدة مذكرات قضائية.

وفي سياق متصل، تم إلقاء القبض على شخصين آخرين بذات البلدة مشتبه بهما بعدة قضايا سرقة وصادر بحقهما عدة مذكرات قضائية وأوامر حبس.

وأكد البيان، أنه تم تحويل المشتبه بهم إلى النيابة العامة لإستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول

#الشرطة

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