تعرفي على طرق التعامل مع زوجك إذا أهملك!

وكالات / سما /

قد تمرً العلاقة الزوجية ببعض الفتور بسبب الإهمال من ناحية أي طرف تجاه الآخر، وهنا تحاول المرأة التعامل مع الموضوع فمهما كان سبب الإهمال إليك أهم طرق التعامل مع الزوج المهمل لزوجته.

لا يجب على الزوجة أن تثير غيرة زوجها

من الممكن إن شعرت المرأة بإهمال زوجها لها أن تلجأ إلى حل تفكر به ملياً وهو أن تثير غيرته. انتبهي لأن هذا الحل ليس بالمناسب لأنه يعد كلعبة خطيرة قد تنقلب ضد المرأة وتدفع الزوج إلى الشك بها وبإخلاصها له وبصدقها معه في العلاقة بينهما ومن هنا سيبتعد عنها شيئاً فشيئاً ويهملها أكثر.

الصراحة من الخطوات الأساسية

يجب على المرأة أن تكون صريحة مع زوجها وتستخدم لغة الحوار الصادق بينها وبينه لكي تشكو له من الأمور التي تجول في بالها وتزعجها في تصرفاته لأنها طريقة مهمة تساعد الشريكين الى التوصل لحل معاً يرضيهما سوياً وكذلك يمكن للمرأة بعد الحديث مع زوجها بهدوء أن تفهم بأن الإهمال كان نتيجة انشغاله بالعمل لا نتيجة تراجع حبه لها.

لا تبالغي بالاهتمام به

لا تحاولي أن تظهري الكثير من الاهتمام لزوجك في حال لاحظت إهماله بل ابتعدي قليلاً عن دائرة ضوئه وامنحيه فسحة من الحرية لأنه قد يكون بحاجة اليها.

لا تتأففي أمامه

حاولي أن تقللي من التذمر أمام زوجك بسبب إهماله لك فهذا الأمر قد يزعجه ويجعله ينفر منك أكثر بل أظهري له أنك قوية ومستقلة من دونه كي لا يتسغل نقطة ضعفك.

كيف تتعاملين مع زوجك الاستغلالي؟

انشغلي بأمور ترفه عنك.

انصرفي إلى أمور ترفه عنك كممارسة الأنشطة الرياضية وهواياتك المفضلة والعمل على تطوير نفسك.