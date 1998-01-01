بلدية غزة تبحث آفاق التعاون المشترك مع المستشفى الأردني

غزة / سما /

بحث رئيس بلدية غزة م. نزار حجازي، الأوضاع الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة، جراء اشتداد الحصار وتردي الأحوال الإقتصادية وتفاقم الأزمات بشكل، مع قائد المستشفى الميداني الأردني المتواجد في غزة، العقيد طه أبو النصر.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية بالمقر الرئيسي وسط مدينة غزة، حضره عن البلدية، مدير عام الشؤون المالية فايز المحلاوي، ومدير الدائرة المالية محمد المصري، وطاقم العلاقات العامة والإعلام، إلى جانب ضابط الارتباط في المستشفى الرائد حمزة محارمة.

وأطلع حجازي الوفد الزائر على الأوضاع الإنسانية والبيئية والإقتصادية المتردية في قطاع غزة المحاصر، وتأثيرات تفاقم أزمة الطاقة، وازدياد ساعات قطع التيار الكهربائي لعشرين ساعة يوميًا، على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى توقف معظم المنح والمساعدات الخارجية وتمويل المشاريع، خاصة تلك التي تمس الخدمات الأساسية لاسيما الوقود، وتشغيل عمال النظافة، والصيانة، والمنح التشغيلية، الأمر الذي يهدد بانعدام مقومات الحياة والصحة العامة في كافة أرجاء قطاع غزة.

وشكر حجازي، الشعب الأردني وقيادته على وقوفهم الدائم إلى جانب شعبنا الفلسطيني في كافة المواقف والمحن.

من ناحيته؛ أشاد العقيد أبو النصر، بإصرار البلدية على مواصلة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين، في ظل الظروف القاهرة التي تمر بها، ولا سيما مع توقف المنح والمساعدات الخارجية وتمويل المشاريع.

وأكد على وجود توجيهات ملكية أردنية للعمل وتقدم الخدمات الصحية اللازمة لسكان قطاع غزة، مبديًا في الوقت ذاته استعداد المستشفى الميداني الأردني على التعاون مع البلدية لخدمة سكان المدينة.

وشكر قائد المستشفى الميداني الأردني، بلدية غزة على تعاونها المستمر والدائم مع المستشفى لإنجاح وتسهيل عمل طواقمها.

وفي نهاية اللقاء؛ ناقش الطرفان سبل زيادة التعاون المشترك وتكثيف الجهود بما يخدم سكان المدينة، في ظل الظروف الصعبة.