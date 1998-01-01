لماذا يعتبر مركز النشاط النسائي بالمغازي من أنجح المراكز؟

عبدالهادي مسلم / سما /

يعتبر مركز النشاط النسائي بمخيم المغازي من المراكز النسائية التي له باع طويل في تدريب المرأة الفلسطينية على صعيد المخيم منذ عشرات السنوات



و تاسس هذا المركز عام 1952 و كان هدفه خدمة اللاجئين بمخيم المغازي و تابع لوكالة الغوث



ويرجع الفصل لتميز هذا المركز الى مدراسات ومدربات الاشغال واللواتي كان لهن البصمات الاولي في تاسيس المركز منذ عشرات السنين وتدريب الفتيات على مهن يستفدن منهن خاصة في مجال الخياطة والتفصيل والتطريز وكذلك الدورات التي لها علاقة في التجميل واللياقة ، الحضانة ، تصوير الفيديو و وزاوية المكتبة و روضة اطفال



مديرة النشاط النسائي بالمركز شاهنيناز مصلح قالت ان المركز يسعي الي تطوير و تأهيل المرأة الفلسطينية و الطفل من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة و البرامج المختلفة



و اشارت ان مجلس ادارة المركز النشاط النسائي منتخب من المجتمع المحلي بمخيم المغازي وما زال يواكب التطور ويطور من الامكانيات والاستراتيجيات من اجل النهوض بالمركز.



و اشارت مصلح الى ان المركز له العديد من الاقسام التي تنفد به الأنشطة مثل مختبر الكميوتر ،التجميل واللياقة ، الحضانة ، تصوير الفيديو و وزاوية المكتبة و روضة اطفال



و أكدت مصلح ان مركز النشاط النسائي المغازي يستهدف المجتمع 50% للمرأة و 30% للطفل و 20% للشباب







