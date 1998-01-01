جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"إبداع" تختتم دورة تنموية للجرحى

الأحد 18 مارس 2018 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



رفح / سما /

اختتم معهد التنمية البشرية التابع لمؤسسة إبداع للدراسات والأبحاث والتدريب فرع رفح دورة تنموية في "إدارة الذات" استهدفت مجموعة من الجرحى المنتسبين لجمعية السلامة الخيرية برفح.

واشتملت الدورة التدريبية على العديد من المحاور الإدارية والتنموية من أهمها التعرف على آليات تشخيص الذات ووضع الأهداف الشخصية ورسم الخطط لها، وإجراء عملية التقويم الذاتي، واختتمت الدورة بمحور "رتب حياتك".

وتأتي هذه الدورة في سياق اهتمام مؤسسة إبداع بذوي الاحتياجات الخاصة وحرصها على تنمية قدراتهم وتأهيلهم ليكونوا أصحاب إرادة وعمل، وأن يكون لكل واحدٍ منهم بصمة في خدمة وطنه وأثرًا واضحًا في الحياة.

وأكد الأستاذ محمود سلامة مدير معهد التنمية البشرية في ختام الدورة على أهمية التعاون بين المؤسسات المحلية لخدمة المجتمع المحلي الفلسطيني، مرحبًا ومعتزًا بالعمل مع جمعية السلامة الخيرية، شاكرًا لمديرها الحكيم: حازم علي عوض، ولكل أعضاء مجلس الإدارة المبادرون لهذا النشاط جهدهم الكبير وحرصهم على إنجاح هذه الدورة.

الجدير ذكره أن مؤسسة إبداع للأبحاث والدراسات والتدريب قامت بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية التنموية للعديد من الفئات المجتمعية عبر مجموعة من الشراكات والاتفاقات الموقعة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية في إطار سعيها للإسهام في دفع عجلة التنمية والتطوير المجتمعي خدمة للمجتمع الفلسطيني وتقدمه.

#إبداع #الجرحى

أخبار ذات صلة

مشاريع _ غزة

مصادر: تشكيل لجنة مصرية إماراتية على غرار "اللجنة القطرية" لتنفيذ مشاريع تنموية بغزة

اونروا

مدير أونرو" بغزة "ماتياس شمالي" : "الانفجار" قادم و التمويل يكفي حتى يوليو

3 توائم

"قدس" و"عاصمة" و"فلسطين".. أسماء أطلقها أب من غزة على 3 توائم

"اليكسا"" : موقع "سما" الاكثر مشاهدة في فلسطين

"واللا" العبري: أبومازن "فهم المؤامرة "التي تحاك ضده مما دفعه لأحضان تركيا وقطر

عبير القنيبي

الفلسطينية "عبير القنيبي" تتأهل للمرحلة ما قبل النهائية لجائزة "أفضل معلم في العالم"

الأكثر قراءة اليوم

لا يوجد أي محتجز من "جوال" لدى الداخلية.. أبو نعيم يكشف اسباب اغلاق "الوطنية موبايل"

جوال: الأجهزة الأمنية في غزة تحتجز مدراء في الشركة

ليبرمان يزعم: أبو مازن يستغل تفجير موكب الحمدالله ويسعى لجرنا لمواجهة عسكرية مع حماس

آخر توصيات عصر الانفتاح.. لهذا السبب تسعى السعودية الى تاخير صلاة العشاء ساعتين

ترامب يطالب ممثلة إباحية بـ20 مليون دولار بعد خرقها اتفاقية الصمت

آلاف يجوبون شوارع " البريج" احتجاجاُ على استمرار الانقسام والحصار ورفضاً لمشاريع التصفية

فيديو .. “سوبر هاتريك” صلاح يقود ليفربول لاكتساح واتفورد

الأخبار الرئيسية

أبو عبيدة

أبو عبيدة : النفق الذي تتحدث عنه إسرائيل قديم وغير مستخدم

نفق - ارشيفية

فيديو: الاحتلال يعلن "إحباط" محاولة حماس تجديد حفر نفق هجومي في منطقة كرم أبو سالم

موظفو غزة

الثلاثاء : تعليق الدوام بوزارات غزة

الحمد الله وفرج - ارشيف

صحيفة : السلطة تتهم "عناصر من حماس" بالوقوف وراء تفجير موكب الحمدالله

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف فجرا عدة أهداف متفرقة في قطاع غزة دون اصابات

الاتصالات الفلسطينية