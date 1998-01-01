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المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ32

الأحد 18 مارس 2018 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعتهم للمحاكم العسكرية لليوم الـ32 على التوالي.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال أصدرت نحو (194) أمر اعتقال إداري منذ بداية العام، حتى تاريخ الثاني عشر من آذار/ مارس الجاري.

وأشار إلى أن غالبية المعتقلين الإداريين وعددهم نحو 500 معتقل قضوا سنوات في الأسر، بعضهم وصلت مجموع اعتقالاته الإدارية لأكثر من 14 عاماً.

يذكر أن من بين المعتقلين الإداريين أربعة نواب في المجلس التشريعي وهم: محمد جمال النتشة، وحسن يوسف، ومحمد ماهر بدر، وخالدة جرار.

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