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"تنفيذية المنظمة" تجتمع غدا برئاسة الرئيس

الأحد 18 مارس 2018 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تنفيذية المنظمة" تجتمع غدا برئاسة الرئيس



رام الله / سما /

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مساء غد الاثنين، اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس، يسبقه اجتماع لفصائل منظمة التحرير ظهر اليوم ذاته، في إطار اللقاءات المتواصلة تمهيدا لانعقاد المجلس الوطني أواخر نيسان القادم.

وقال عضو اللجنة محمود إسماعيل لإذاعة "صوت فلسطين"، الرسمية، اليوم الأحد، إن العملية الإجرامية التي استهدفت موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، على جدول أعمال الاجتماع، لأن ما قبل ذلك شيء وما سيكون بعد ذلك شيء آخر.

وأوضح أن القيادة لا يمكن أن تمر مرور الكرام على محاولة اغتيال رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات لأن هذا الموضوع يستهدف المصالحة، مشيرا إلى أن عقد المجلس الوطني قرار نهائي لوضع استراتيجية واضحة لمواجهة الأخطار التي تعصف بالقضية الفلسطينية، خاصة بعد قرار الرئيس الأميركي بشأن القدس.

#تنفيذية #الرئيس #اجتماع

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