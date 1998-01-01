بعد تدمير نفقين.. نتنياهو يحرض ضد المساعدات المالية الدولية لقطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

حرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، ضد تقديم المجتمع الدولي مساعدات مالية إلى قطاع غزة وذلك بعد كشف نفقين وتدميرهما.

وقال نتنياهو في تصريح صحفي له عبر "تويتر"، أن الجيش دمر نفقين أحدهما جنوب قطاع غزة والآخر في وسطه، مشيرا إلى أن الجيش سيعمل على كشف مزيد من الأنفاق.

وأضاف "سياساتنا تقضي بالعمل بحزم ضد أي محاولة للإضرار بنا، وسنعمل على تدمير الأنفاق بشكل ممنهج".

وتابع محرضا ضد غزة "لقد حان الوقت لكي يدرك المجتمع الدولي أن المساعدات المالية التي ترسل إلى غزة تدفن تحت الأرض".