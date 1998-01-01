جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

آخر توصيات عصر الانفتاح.. لهذا السبب تسعى السعودية الى تاخير صلاة العشاء ساعتين

الأحد 18 مارس 2018 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
آخر توصيات عصر الانفتاح.. لهذا السبب تسعى السعودية الى تاخير صلاة العشاء ساعتين



الرياض / وكالات /

يدرس مجلس الشورى السعودي طلبات -قدَّمها عدد من أعضائه- بتأخير موعد صلاة العشاء.

إذ شارك 25 عضواً بمجلس الشورى، في توصية تطالب بتمديد وقت رفع أذان العشاء وإقامة الصلاة، في المدن الكبرى، إلى ساعتين من بعد أذان المغرب، وذلك طوال العام، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وفي التوصية التي تقدمت بها العضوة زينب أبو طالب، بمشاركة النواب الـ25، يرون أن الفترة بين المغرب والعشاء قصيرة، ما يؤثر سلباً على أعمال الناس وتحركاتهم وقضاء حوائجهم بين الصلاتين.

ولفتوا إلى أن تأخير إقامة الصلاة قد يمكِّن بعض أصحاب المحلات التجارية من إنهاء عملهم مع صلاة العشاء، بحسب ما نقله موقع صحيفة "الرياض" السعودية.

ومن المنتظر أن يُصدر المجلس قراراً حاسماً في التوصية بجلسة يوم الثلاثاء 20 مارس/آذار 2018، وذلك بعد تبنِّي لجنة "الشؤون الإسلامية والقضائية" التوصية. وبعد مناقشة المجلس التوصية، سيتم التصويت على إقرارها أو رفضها.

وفي حال الموافقة على الطلب، فإن هذا يعني العمل بالتوقيت الرمضاني طوال العمل، عبر إضافة 30 دقيقة للتوقيت الحالي؛ إذ تصل المدة بين المغرب والعشاء إلى ساعة ونصف الساعة.

يُذكر أن مجلس الشورى وافق العام الماضي (2017)، على توصية إضافية للعضو عطا السبيتي، طالب فيها بدراسة تحديد الفارق الزمني بين الأذان والإقامة في المساجد القريبة من الأسواق والمجمعات التجارية بـ5 دقائق.

#الصلاة #السعودية #تأخير

أخبار ذات صلة

الأمير تركي الفيصل

الأمير تركي الفيصل: لهذا السبب قابلت رئيس الموساد

شيرين

السعودية تلغي "حفل شيرين".. تعرف على السبب

الحريري- ارشيف

"حزب الله" : السعودية تسعى لإغراق لبنان بالفتن

الوليد بن طلال

“العشاء الأخير” مع الوليد بن طلال..صحافي أمريكي يكشف تفاصيل مثيرة

مراة سعودية- ارشيف

بعد قيادة السيارة.. السعودية تسمح للمرأة السعودية دخول الملاعب

اوبرا عالمية - ارشيف

لاول مرة ...عرض أوبرا في السعودية!

الأكثر قراءة اليوم

لا يوجد أي محتجز من "جوال" لدى الداخلية.. أبو نعيم يكشف اسباب اغلاق "الوطنية موبايل"

بقرار من النائب العام.. إغلاق المقر الرئيسي لشركة وطنية موبايل بغزة

جوال: الأجهزة الأمنية في غزة تحتجز مدراء في الشركة

ليبرمان يزعم: أبو مازن يستغل تفجير موكب الحمدالله ويسعى لجرنا لمواجهة عسكرية مع حماس

آخر توصيات عصر الانفتاح.. لهذا السبب تسعى السعودية الى تاخير صلاة العشاء ساعتين

آلاف يجوبون شوارع " البريج" احتجاجاُ على استمرار الانقسام والحصار ورفضاً لمشاريع التصفية

ترامب يطالب ممثلة إباحية بـ20 مليون دولار بعد خرقها اتفاقية الصمت

الأخبار الرئيسية

أبو عبيدة

أبو عبيدة : النفق الذي تتحدث عنه إسرائيل قديم وغير مستخدم

نفق - ارشيفية

فيديو: الاحتلال يعلن "إحباط" محاولة حماس تجديد حفر نفق هجومي في منطقة كرم أبو سالم

موظفو غزة

الثلاثاء : تعليق الدوام بوزارات غزة

الحمد الله وفرج - ارشيف

صحيفة : السلطة تتهم "عناصر من حماس" بالوقوف وراء تفجير موكب الحمدالله

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف فجرا عدة أهداف متفرقة في قطاع غزة دون اصابات

الاتصالات الفلسطينية