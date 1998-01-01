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قوات الاحتلال تعتقل (19) مواطناً من الضفة

الأحد 18 مارس 2018 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية (19) مواطناً من الضفة الغربية.

وبين نادي الأسير أن ستة مواطنين اُعتقلوا من محافظة نابلس وهم: عدي خلفة، مؤمن خلفة، معن خلفة، محمود خلفة، وفراس السايح، بالإضافة إلى عبد الحكيم عاصي الذي تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذه عملية قرب سلفيت قبل نحو شهر.

فيما جرى اعتقال لأربعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة وهم: محمد عطا ابو عليا، وجهاد ابو عليا، وقصي ابو عليا، وجميعهم من بلدة المغيّر. بالإضافة إلى زياد شحادة دار خليل من مخيم الجلزون.

ومن بلدة برقين في محافظة جنين اُعتقل المواطن عماد شلاميش، إضافة إلى مواطن من محافظة بيت لحم وهو موسى يعقوب (30 عاماً)، ومواطن من قلقيلية وهو كامل محمد الخطيب (16 عاماً).

يُضاف إلى المعتقلين أعلاه مواطنين من محافظة الخليل وهما: محمود سعيد العزازمة، وحمزة أمجد الطيطي.

وذكر نادي الأسير أن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة العيسوية في القدس وهم: محمود محمد عبيد، محمد إبراهيم عبيد، والفتى هارون محمد محيسن ومحمد توفيق محيسن.

#قوات الاحتلال #نادي الأسير

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