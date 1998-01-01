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رجلان يغتصبون ابنة الـ11 عام وحملت من أحدهما!

الأحد 18 مارس 2018 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رجلان يغتصبون ابنة الـ11 عام وحملت من أحدهما!



غرائب و عجائب

ألقت الشرطة القبض على رجلين في العقد السادس من العمر بعدما اغتصبا فتاة تبلغ 11 سنة وحملت من أحدهما.

وأكّد موقع "مترو" البريطاني أنّ الفتاة اليوم حامل في شهرها الثامن بعد الهجوم المروّع من نانجي جافيا (67 سنة) وجاره أرفيند كباوات (60 سنة).

ولم يكشف عن الجريمة التي وقعت في مدينة راجكوت في الهند، إلّا بعد أن تبيّن أنّ الفتاة حامل. وزعم أنّ المجرمين كانا قد عرضا على الضحية مبلغاً من المال قبل اغتصابها.

وقدّمت والدتها التي تأتي من أسرة فقيرة شكوى ضد الرجلين فور تبلّغها خبر الحمل. وقال مسؤول:"والد الفتاة عاطل عن العمل بسبب اعتلال صحته، ووالدتها تعمل خادمة. أغريت بالمال قبل اغتصابها. وكشفت الجريمة حين ظهر حمل الفتاة. أخفت الضحية هذه الجريمة عن والدتها لكنّها أخبرتها في النهاية التفاصيل".

#فتاة #الهند #اغتصاب

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