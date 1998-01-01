فوز عربي بوظيفة ناطق باسم لجنة برلمانية في الكنيست

القدس المحتلة/سما/

تلقى جهاد أبو فريح يوم الأربعاء خبر فوزه بمناقصة ناطق باسم لجنة في الكنيست بعد ان أعلنت لجنة المناقصات في الكنيست وبشكل رسمي عن فوزه بالمناقصة التي تقدم لها العشرات من العرب في البلاد، وبذلك سيكون أبو فريح ابن مدينة رهط العربي الأول من النقب الذي سيشغل وظيفة ناطق للجنة برلمانية في الكنيست.يُشار الى ان جهاد أبو فريح البالغ من العمر (36 عاماً) حاصل على اللقب الثاني من جامعة تل ابيب، وشغل خلال السنة الأخيرة مستشاراً برلمانياً للنائب طلب أبو عرار من القائمة العربية المشتركة.

وعقب أبو فريح على فوزه" اشكر الله على هذا الفضل واعتبر فوزي بهذه الوظيفة ما هو الا استكمالا لخدمة أهلنا في البلاد من خلال منبر اخر وربما مختلف نوعا ما. لا انكر بان هذا الفوز لم يأت بسهولة وانما بعد جهد كبير وعدة امتحانات لم تكن بالسهلة ومنافسة شديدة مع عدد كبير من المتنافسين كلهم كانوا أصحاب قدرات كبيرة، أتمنى ان أكون عند حسن ظن الجميع.

"اما النائب طلب أبو عرار الذي شغل الأستاذ جهاد أبو فريح مستشارا برلمانيا له عقب بقوله" جهاد كان شابا يصبو الى النجاح ويتطلع الى الامام كلي فخر بانه فاز بهذه الوظيفة المهمة، أتمنى له النجاح الكبير وانا على يقين بانه سيكون عند حسن ظن الجميع، ومن خلال معرفتي به اعرفه كإنسان طموح متواضع ولديه قدرات كبيرة ستجعل منه رمزا لشبابنا الطموح والناجح للرقي الى اعلى المراتب والوظائف. أتمنى له النجاح والمزيد من التقدم والنجاح، والى الامام".