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ليبرمان: حماس "تغرق في الرمال ولن يبقى لديها أنفاق حتى نهاية العام الحالي

الأحد 18 مارس 2018 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: حماس "تغرق في الرمال ولن يبقى لديها أنفاق حتى نهاية العام الحالي



القدس المحتلة / سما /

 قال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الأحد، إن حركة حماس "تغرق في الرمال، ولن يبقى لديها أنفاق هجومية حتى نهاية العام الحالي".

واشار ليبرمان الى  أنه سيتم الانتهاء من تدمير مشروع أنفاق حماس بنهاية حلول العام الجاري.

وأوضح أن عملية تدمير النفق قرب رفح تم بناءً على معلومات استخبارية وكذلك استخدام تقنيات تكنولوجية عالية الجودة. مضيفا "نقوم بتدمير النفق تلو الآخر".

وأضاف "حماس تستثمر مليارات الدولارات في مشروع النفق، والآن تغرق جميعها في الرمال، أوصي حماس باستثمار تلك الأموال من أجل رفاهية سكان غزة".

من جانبه قال وزير الاستخبارات يسرائيل كاتس، أن إسرائيل تعرف كيف تحدد وتضر بأي تهديد وتحصل على الثمن المطلوب من المسؤولين عن ذلك التهديد. متهما حماس باستنزاف مواردها في الموت بدلا من رفاهية شعبها. وفق وصفه.

#ليبرمان #حماس #انفاق

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