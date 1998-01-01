غرامة مالية على ضيوف رامز جلال اذا خرقوا تلك القوانين!

عالم الفن

بدأ الممثل المصري رامز جلال بتصوير برنامج المقالب الجديد الخاص برمضان 2018 والذي سيكون وسط الثلوج في روسيا بالتزامن مع بدء المونديال.

وبعد تسريب فكرة البرنامج التي سبق ونشرنا عنها قبل أيام، قرر جلال إدخال بعض التعديلات إليها، وفرض شرطاً جزائياً على الضيوف الذين سيشاركون، وهو دفع مبلغ 50 ألف دولار في حال نشروا صورة لهم من البرنامج قبل عرضه أو أي خبر يتعلّق به.

وقالت صحيفة النهار اللبنانية، إن الإعلامية رزان مغربي تعرضت للفت نظر شديد اللهجة من القائمين على برنامج رامز جلال، بسبب نشرها صورة على حسابها في إنستغرام، علقت عليها أنّها "في روسيا وتحضّر لمفاجأة كبيرة".

واعتبرت الإدارة أنّ الصورة تسببت بمعرفة مشاركتها رامز جلال في البرنامج، ومنعت من نشر أي صور جديدة تتعلق به.

وكانت صحيفة النهار قد علمت من مصادر لم تسمّها قبل أيام، أنه تم تأكيد خبر استعداد جلال لتصوير برنامج مقالب لرمضان 2018، حيث سيكون التصوير في روسيا، إلا أنه لم يتم الاستقرار بعد على اسم البرنامج.

وأشارت النهار إلى أن الممثل المصري الشهير سيستعين هذا العام بالمذيعة اللبنانية رزان مغربي للإيقاع بضيوفه، بعدما استعان في العام 2017 بالإعلامي اللبناني نيشان.

ونشرت رزان صورةً لها عبر حسابها في "إنستغرام"، وهي ترتدي الزِّي الشعبي الروسي، وكتبت: "من روسيا مع حبي ابقوا مستعدين مفاجأة كبيرة قريباً".

وبحسب الصحيفة اللبنانية، فإن برنامج المقالب الجديد لرمضان 2018 سيستضيف فناني الصفّين الثاني والثالث، وليس نجوم الصف الأول.

ورغم أن منتج البرنامج لم يؤكد هذه المعلومات بعد، إلا أن أخباراً تتداولها المواقع الإعلامية تشير إلى أن جلال سيغتنم فرصة وصول المنتخبات العربية إلى كأس العالم بروسيا العام الحالي 2018، حيث تعتمد حيلته على إقناع ضيوفه وزملائه من النجوم والنجمات بالسّفر إلى هناك، من أجل تصوير حلقات لتشجيع المنتخبات العربية، ليصحبهم بعدها إلى إحدى المناطق الجليدية، وينفّذ مقلبه عن طريق التخفّي بدبٍّ قطبي.

وفي العام الماضي 2017، كانت فكرة البرنامج "رامز تحت الأرض" استدراج الضيف الضحية، إلى منطقة ما بالصحراء، حيث يضطر الضيف للتواجد في منطقة رمال متحركة، بينما تظهر له سحلية ضخمة مخيفة.

اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا ومولانا محمد وعلي اله وصاحبه وسلم، بِسْم الله توكلنا علي الله والله المستعان#رامز_تحت_الأرض .. رمضان 2017

وأكد جلال من قبل في تصريحات سابقة، أن موسم 2017 سيكون الأخير، قبل أن تنتشر أخبار جديدة مؤخراً تؤكد وجود برنامج مقالب جديد له في شهر رمضان 2018.

وحظيت برامج المقالب الشهيرة لرامز جلال بأكبر نسب مشاهدة خلال السنوات الماضية، رغم الانتقادات الكثيرة التي تعرّضت لها في مصر والدول العربية.