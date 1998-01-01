الملكة اليزابيث تعلن قرارها الحاسم حول زواج الأمير هاري!

وكالات / سما /

باركت الملكة إليزابيث الثانية زواج حفيدها الأمير هاري من الممثلة الأميركية ميغن ماركل، معلنةً قرارها بالموافقة أخيراً.

وجاء في رسالة وجهتها الملكة إلى المجلس الخاص المكلف بتقديم المشورة إليها: "أعلن موافقتي على عقد قران حفيدي الحبيب الأمير هنري تشارلز البرت ديفيد ويلز على رايتشل ميغن ماركل".

ويفرض القانون على الأشخاصة الستة الأول في وراثة العرش البريطاني، الحصول على موافقة الملكة قبل الزواج، علماً أن الأمير هاري هو الخامس في الترتيب حتى الأن.

ويعد حفل الزفاف في 19 أيار(مايو) المقبل، في كنيسة القديس جاورجيوس في قصر ويندسور قرب لندن.