جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

الملكة اليزابيث تعلن قرارها الحاسم حول زواج الأمير هاري!

الأحد 18 مارس 2018 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الملكة اليزابيث تعلن قرارها الحاسم حول زواج الأمير هاري!



وكالات / سما /

باركت الملكة إليزابيث الثانية زواج حفيدها الأمير هاري من الممثلة الأميركية ميغن ماركل، معلنةً قرارها بالموافقة أخيراً.

وجاء في رسالة وجهتها الملكة إلى المجلس الخاص المكلف بتقديم المشورة إليها: "أعلن موافقتي على عقد قران حفيدي الحبيب الأمير هنري تشارلز البرت ديفيد ويلز على رايتشل ميغن ماركل".

ويفرض القانون على الأشخاصة الستة الأول في وراثة العرش البريطاني، الحصول على موافقة الملكة قبل الزواج، علماً أن الأمير هاري هو الخامس في الترتيب حتى الأن.

ويعد حفل الزفاف في 19 أيار(مايو) المقبل، في كنيسة القديس جاورجيوس في قصر ويندسور قرب لندن.

#الملكة اليزابيث #الأمير هاري

أخبار ذات صلة

الامير هاري- ارشيف

الأمير هاري وميغان ماركل يقرران الإحتفال بزفافهما مع الشعب البريطاني

الرقابة اللبنانية تمنع عرض فيلم يتناول زواج المتعة وآخر عن زواج المثليين

صور: ‘أحلام‘ من باريس: ‘مقهورين من الملكة‘ !

صور| 6 معلومات تصدم الجمهور العربي عن بطل أفلام 'هاري بوتر'

احلام

أحلام تتنازل عن لقب 'الملكة' لهذه الفنانة الشهيرة!

تلفزيون دبي يوقف برنامج أحلام «الملكة» بعد ساعات من الحلقة الأولى !!

الأكثر قراءة اليوم

أبو مرزوق: التحقيقات في تفجير موكب الحمدالله وصلت لنتائج ملموسة

لا يوجد أي محتجز من "جوال" لدى الداخلية.. أبو نعيم يكشف اسباب اغلاق "الوطنية موبايل"

بقرار من النائب العام.. إغلاق المقر الرئيسي لشركة وطنية موبايل بغزة

جوال: الأجهزة الأمنية في غزة تحتجز مدراء في الشركة

فيديو: هذا ما قالته الجهاد الاسلامي حول محاولة اغتيال اللواء ماجد فرج

صورة صادمة لهيفاء وهبي وعاصي الحلاني قبل 22 عاماً!

فيديو ..الاعتداء على مريم المصرية في بريطانيا والكلمة التي أغضبت المعتديات!

الأخبار الرئيسية

نفق - ارشيفية

فيديو: الاحتلال يعلن "إحباط" محاولة حماس تجديد حفر نفق هجومي في منطقة كرم أبو سالم

موظفو غزة

الثلاثاء : تعليق الدوام بوزارات غزة

الحمد الله وفرج - ارشيف

صحيفة : السلطة تتهم "عناصر من حماس" بالوقوف وراء تفجير موكب الحمدالله

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف فجرا عدة أهداف متفرقة في قطاع غزة دون اصابات

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يزعم: أبو مازن يستغل تفجير موكب الحمدالله ويسعى لجرنا لمواجهة عسكرية مع حماس

الاتصالات الفلسطينية