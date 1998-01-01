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صورة.. سيرة ذاتية لستيف جوبز تباع مقابل 174 ألف دولار

الأحد 18 مارس 2018 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. سيرة ذاتية لستيف جوبز تباع مقابل 174 ألف دولار



وكالات / سما /

بلغت قيمة طلب وظيفة من صفحة واحدة ملأه مؤسس شركة أبل في مجال التكنولوجيا ستيف جوبز، قبل أكثر من أربعة عقود، 174 ألف دولار في مزاد بالولايات المتحدة، وهو ما يزيد على ثلاثة أضعاف تقديرها المسبق.

وقالت دار المزادات على الإنترنت "آر آر" ومقرها بوسطن إن أحد رواد الإنترنت من إنجلترا هو الذي فاز في المزاد لكن المشتري يرغب في عدم الكشف عن اسمه.

وكتب في خانة الاسم (ستيف جوبز) وفي خانة العنوان (كلية ريد) وهي كلية في أوريغون درس فيها جوبز لفترة قصيرة. وبجانب خانة الهاتف كتب "لا شيء". وكتب جوبز في خانة القدرات الخاصة (مهندس فني أو مصمم برمجيات).

ولم يحدد جوبز في الطلب الوظيفة التي كان يتقدم للعمل بها. وأسس جوبز وصديقه ستيف وزنياك شركة أبل بعد ذلك بثلاث سنوات تقريبا.

وكان من المتوقع أن يجلب الطلب المؤرخ عام 1973، الذي تضمن أخطاء هجائية وأخطاء في علامات الترقيم، حوالي 50 ألف دولار، وقالت دار المزادات إن سعر البيع الذي تم التوصل إليه يوم الخميس يبلغ 174757 دولارا.

وبيعت مقتنيات أخرى لجوبز في المزاد وهي كتاب إرشادات فنية لاستخدام نظام تشغيل (ماك أو.إس إكس) وقعه جوبز في 2001 وبيع مقابل 41806 دولارات، وقصاصة من جريدة تعود لعام 2008 بيعت بمبلغ 26950 دولارا.

وتوفي جوبز بسبب مرض السرطان في 2011 عن 56 عاما.



سيرة

#سيرة ذاتية #ستيف جوبز

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