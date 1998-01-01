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فيديو: الاحتلال يعلن "إحباط" محاولة حماس تجديد حفر نفق هجومي في منطقة كرم أبو سالم

الأحد 18 مارس 2018 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: الاحتلال يعلن "إحباط" محاولة حماس تجديد حفر نفق هجومي في منطقة كرم أبو سالم



غزة / سما /

 أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأحد، أنه أحبط الليلة الماضية، محاولة من قبل حركة "حماس" لتجديد مسار نفق في منطقة "كرم أبو سالم" على الحدود مع قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان له "خلال الجهود العملياتية والاستخباراتية والتكنولوجية لاكتشاف واحباط الأنفاق المستمرة منذ معركة الجرف الصامد (عدوان عام 2014)، والتي تم تكثيفها في الأشهر الستة الأخيرة، تم رصد محاولة من قبل منظمة حماس لتجديد مسار نفق قديمو تغيير اتجاهه عقب مهاجمته سابقًا".

وتابع: "لقد تم احباط هذه المحاولة من خلال أعمال هندسية داخل إسرائيل".

وأشار إلى أنه "تم اكتشاف هذه المحاولة بشكل مسبق ولذلك لم تشكل تهديدًا على سكان المنطقة".  

وكان جيش الاحتلال اعلن  صباح اليوم الأحد، حالة الاستنفار القصوى في صفوف قواته في مجمع مستوطنات أشكول المجاور لقطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإنه تم نصب نقاط تفتيش في المنطقة ورفعت قوات الجيش من جهوزيتها، مشيرةً إلى وجود حدث أمني لم يفصح عنه.

وشرع الجنود بإجراءات مشددة شملت تفتيش المركبات والتدقيق بهويات المسافرين، كما قامت وحدات عسكرية بتفتيش ميداني في تخوم المجلس الإقليمي "أشكول".

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