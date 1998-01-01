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فيديو.. القادسية والأهلي يهبطان للدرجة الأولى

الأحد 18 مارس 2018 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. القادسية والأهلي يهبطان للدرجة الأولى



غزة / سما /

هبط القادسية لدوري الدرجة الأولى, عقب خسارته أمام شباب خانيونس (2-3), ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين وقبل الأخير من دوري الممتازة.

وسجل ثلاثية "النشامى" حازم شكشك "هدفين" (15 و45), وخالد القوقا (43), بينما أحرز هدفي القادسية بدر موسى (3), وعبد اللطيف عليان (88) من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد محمد أبو موسى من شباب خانيونس (86).

ورفع "النشامى" رصيده إلى 45 نقطة في المركز الأول, وبقي رصيد القادسية 15 نقطة في المركز الثاني عشر والأخير.

ورافق الأهلي نظيره القادسية للدرجة الأولى, إثر هزيمته أمام اتحاد خانيونس (0-1).

ويدين "الطواحين" بانتصاره الثمين إلى عدي الغلبان الذي أحرز هدف المباراة الوحيد (57), ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر, ويتوقف رصيد الأهلي عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

#الاهلي #القادسية #الدرجة الاولى

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