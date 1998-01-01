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الثلاثاء : تعليق الدوام بوزارات غزة

الأحد 18 مارس 2018 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الثلاثاء : تعليق الدوام بوزارات غزة



غزة / سما /

أعلنت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة عن تعليق جزئي للدوام في الوزارات والدوائر الحكومية الثلاثاء المقبل، ذلك احتجاجا على ما اسمته  استمرار حكومة الوفاق في التنكر والمماطلة لحقوق الموظفين وعدم صرف رواتبهم.

وقالت النقابة في بيان لها، اليوم الأحد، إن التعليق سيكون من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى نهاية الدوام احتجاجا على تجاهل حكومة الحمد الله لحقوق الموظفين.

وذكرت أنه يستثنى من التعليق وزارة التربية والتعليم العالي بسبب قرب انتهاء العام الدراسي الحالي، وتقديرا لمصلحة الطلبة وذلك بالتنسيق مع نقابة المعلمين، وكذلك استثناء وزارة الصحة بسبب التصعيد الإسرائيلي، والظروف الطارئة وذلك بالتنسيق مع نقابة المهن الصحية.

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