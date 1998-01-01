رقم مميز للاعب سامي الداعور مع الصداقة بالممتازة

غزة / سما /

أحرز سامي الداعور لاعب الصداقة الهدف رقم 300 في دوري الدرجة الممتازة هذا الموسم، خلال لقاء فريقه أمام خدمات الشاطئ (3-0)، ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين وقبل الأخير من المسابقة.

وسجل الداعور هدف الصداقة الأول في اللقاء (32) من ركلة جزاء, ليكون الرقم 300 في الممتازة هذا الموسم, علما أن أول الأهداف جاءت عبر حازم شكشك لاعب شباب خانيونس في مرمى الصداقة، وأحرز نفس اللاعب الهدف رقم 100 في البطولة بمرمى غزة الرياضي بالأسبوع الثامن، أما الهدف 200 فسجله بلال عساف لاعب الأهلي في مرمى شباب رفح بالأسبوع الخامس عشر.

يشار إلى أن سليمان العبيد مهاجم الشاطئ يتصدر قائمة هدافي الدرجة الممتازة برصيد 12 هدفا.