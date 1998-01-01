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رسالة من بيريز إلى بايرن ميونخ بخصوص التعاقد مع ليفاندوفسكي

الأحد 18 مارس 2018 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة من بيريز إلى بايرن ميونخ بخصوص التعاقد مع ليفاندوفسكي



وكالات / سما /

ارتبط عديد المهاجمين بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني طوال الفترة الماضية في ظل الانتقادات التي طالت كريم بنزيما ، مهاجم اللوس بلانكوس ، بسبب تذبذب مستواه فضلاً عن غيابه الطويل عن التهديف في كثير من الأحيان .

وكان آخر هؤلاء المهاجمين روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ ، الذي تتحدث التقارير الصحفية الألمانية بشكل متكرر عن رغبته في الانتقال إلى نادي ريال مدريد ، ناهيك عن التلميح إلى توصل الطرفين لاتفاق مبدئي لإغلاق الصفقة في الصيف المقبل .

وفي هذا السياق ، ذكرت صحيفة ” ميركور ” الألمانية ، أن فلورنتينو بيريز ، رئيس نادي ريال مدريد ، أرسل رسالة إلى كارل هاينز رومينيجيه ، رئيس بايرن ميونخ الألماني ، ليوضح حقيقة اتفاق الفريق الإسباني مع المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي .

وأشارت الصحيفة الألمانية ، إلى أن بيريز أكد لرومينيجيه أن أنباء ارتباط ريال مدريد بضم المهاجم البولندي لا أساس لها من الصحة ، وأن إسم ليفاندوفسكي ليس مطروحاً في مفكرة الملكية .

وأوضحت الصحيفة المذكورة ، أن هذه الرسالة وصلت رومينيجه من أجل الحفاظ على العلاقات الجيدة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ ، خاصة وأن المهاجم البولندي مازال يمتلك عامين في عقده الذي ينتهي بحلول صيف عام 2021 .

 

الجدير بالذكر أن ليفاندوفسكي شارك في 36 مباراة مع بايرن ميونخ هذا الموسم سجل خلالها 32 هدفاً ومرر أربع تمريرات حاسمة .

#بيريز #بايرن ميونخ #ليفاندوفسكي

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