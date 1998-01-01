6 أرقام أسطورية تزين “سوبر هاتريك” محمد صلاح

وكالات / سما /

تألق الدولي المصري محمد صلاح، مع فريقه الانجليزي ليفربول، مساء أمس السبت، باحرازه 4 أهداف في خماسية الريدز بشباك واتفورد، بمنافسات الجولة 31 لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز بموسمها الجاري.

وحقق صلاح عدة أرقام تاريخية مميزة عقب تسجيله “سوبر هاتريك” في شباك وارتفورد نرصدها من خلال التقرير التالي:

بات محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي غير مسبوق في حال استمراره على هذه الحالة التهديفية الرائعة “28 هدف في الدوري بعد 31 جولة”، حيث ان الرقم القياسي التهديفي في موسم واحد للبريميرليج هو 34 هدف أندي كول موسم 1993-1994 وألان شيرر موسم 1994-1995.

حقق محمد صلاح رقم قياسي على مستوى فريقه ليفربول بعد أن أصبح أول لاعب يصل إلى 36 هدف في موسمه الأول بقميص النادي، متجاوزًا الرقم السابق المسجل بإسم فيرناندو توريس صاحب الـ 33 هدفًا في مختلف البطولات في موسم 2007-2008.

وأصبح صلاح هو أكثر لاعب سجل أهداف على مستوى الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم مع وصوله لهدفه رقم 28 في البريميرليج، متفوقًا على الأرحنتيني ليوينيل ميسي صاحب الـ 24 هدفًا بالليجا الاسبانية وغيره من هدافي الدوريات العالمية.

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أصبح محمد صلاح أول لاعب عربي في تاريخ الدوري الانجليزي يسجل 4 أهداف “سوبر هاتريك” في مباراة واحدة، متفوقًا على الجزائري رياض محرز صاحب الهاتريك مع فريق ليستر سيتي موسم 2016.

وبات صلاح على بُعد هدف ليعادل رقم أكثر لاعب افريقي تسجيلًا للأهداف خلال موسم واحد في عهد البريميرليج والمسجل بإسم نجم تشيلسي، الإيفواري ديديه دروجبا 29 هدفًا.

ويعد صلاح هو رابع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 4 أهداف “سوبر هاتريك” في مباراة واحدة، بعد روبي فاولر ، مايكل أوين ولويس سواريز، في جميع البطولات.