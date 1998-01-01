رونالدو يرفع راية التحدي أمام ميسي في الدوري الإسباني

وكالات / سما /

رفع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد راية التحدي أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، وهدفه الرئيسي هو التتويج بلقب هداف الدوري الإسباني.

ويمتلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حاليًا 18 هدف في رصيده بمسابقة الدوري الإسباني بفارق ستة أهداف عن المتصدر ليونيل ميسي نجم برشلونة “24 هدف”.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية أن بعد ضياع اللقب عن ريال مدريد هذا الموسم بالنسبة لمسابقة الدوري الإسباني، فالبرتغالي كريستيانو رونالدو وجد لنفسه دافع جديد للمواصلة على القتال بالليجا، وهذا الهدف هو الفوز بلقب “البيتشيشي”.

وأضافت الصحيفة أن كريستيانو رونالدو أمامه فرصة كبيرة لنيل جائزة هداف الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث قلص الفارق بينه وبين ليونيل ميسي من 11 هدف لستة أهداف فقط.

وأكملت الصحيفة أن لقاء ريال مدريد اليوم بالدوري أمام جيرونا يعتبر فرصة كبيرة لزيادة الغلة التهديفية بالنسبة للنجم البرتغالي رونالدو، فإذا نجح في إحراز “هاتريك” بمباراة اليوم فبذلك سيصل للهدف رقم 21 له بالدوري ويعادل رقم وصيف هدافي الليجا الحالي لويس سواريز الذي لن يلعب لقاء برشلونة اليوم أمام أتلتيك بلباو.

وأوضحت الصحيفة أن سبب ثقة رونالدو من إمكانية تتويجه بلقب الهداف يرجع لسجله التهديفي المميز في الفترة السابقة، حيث سجل 14 هدف في 8 لقاءات فقط، لذلك فمن الممكن أن يتفوق نجم الريال على ليونيل ميسي الصراع على لقب الهداف هذا الموسم.