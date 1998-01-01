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مورينيو يفتح النار على لاعبي اليونايتد: لا يملكون الشخصية

الأحد 18 مارس 2018 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مورينيو يفتح النار على لاعبي اليونايتد: لا يملكون الشخصية



وكالات / سما /

شن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عقب مباراة برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، هجوماً لاذعاً على لاعبي مانشستر يونايتد متهماً إياهم بالافتقار إلى  الشخصية المناسبة للعب تحت الضغط وفي الظروف الصعبة، كما وضح بأنهم يفتقرون للجودة والثقة.

 

وتأهل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أمس السبت، إلى دور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد الفوز على حساب نادي برايتون بهدفين نظيفين، على ملعب أولد ترافورد معقل الفريق الأحمر.

وعلى الرغم من تأهل نادي مانشستر يونايتد إلى دور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إلا أنه غير راضي عن مستوى لاعبيه أمام برايتون، وذلك لأنه ليس الرد المطلوب، بعد الخسارة من نادي إشبيلية الإسباني، والخروج من دوري أبطال أوروبا.

وخرج جوزيه مورينيو في تصريحات صحفية عقب مواجهة برايتون قائلاً: “لم يسعدني هذا الفوز بل يحبطني، أعتقد أننا نستحق الفوز والتأهل، لكن لم نلعب بالطريقة التي كنت أريدها، لم يكن لديهم رد فعل على الهزيمة من إشبيلية”.

وأضاف: “كان لدينا رد فعل رائع من بعض اللاعبين في مانشستر يونايتد، وذلك لأن بعضهم كان قوياً بما يكفي من الناحية العقلية وجودة كرة القدم لذلك تأهلنا أمام برايتون”.

 

وأكمل: “عندما أقضي يومين في العمل على أمرًا ما، وعندما أصل إلى الملعب أرى اختباء بعض اللاعبين وراء مدافعي الخصم ولا يريدون الكرة بين الخطوط، لذلك أشعر بالإحباط لأنني أعتقد أن الإحباطات لا تأتي من النتيجة السيئة بل من ما يحصل الأن

وبشأن مخاطرة انتقاد لاعبين رد مورينيو: “أعلم أن انتقاد اللاعبين علناً امام وسائل الإعلام مخاطرة كبيرة، لكن هدفي هو أن يستطيعوا اللعب تحت الضغط، إن كانوا غير قادرين على اللعب تحت الضغط فما الذي سأخسره حينها؟ “.

#مانشستر يونايتد #جوزيه مورينيو

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