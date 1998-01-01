حزب الشعب: ستبقى المرأة الفلسطينية ذراعا حاميا للمشروع الوطني

رفح / سما /

أقامت منظمة المراة في حزب الشعب الفلسطيني بمحافظ رفح احتفالا بمناسبة الثامن من آذار وعيد الام، شارك فيه ممثلات عن الأطر النسوية للقوى الوطنية والإسلامية، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وعضوة اللجنة المركزية للحزب ليلى خشان، والقيادية في الحزب رويدة ابو جياب وعدد من كادرات الحزب في المحافظة .

وفي كلمتها أكدت خشان على أهمية دور المرأة الفلسطينية في النضال الوطني، وبأنها كانت وستبقى دوما ذراعا حاميا للمشروع الوطني، وستقف إلى جانب أبناء شعبها للدفاع عن مصالحه الوطنية العليا، لاسيما في هذا المنعطف الوطني الخطير، حيث تحاول إدارة ترامب الامريكية تمرير صفقتها التصفوية .

وقالت خشان " ان شعبنا الذي افشل محاولات تصفية قضيته عبر التاريخ، سينجح هذه المرة أيضا في إفشال صفقة ترامب، وسيمرغ انف الإدارة الأمريكية ومن يناصرها في الوحل، وان القيادة الفلسطينية بمواقفها تشكل تحديا حقيقيا لسياسة ترامب، الأمر الذي يحتاج لتعزيز الوحدة الوطنية والالتفاف حول برنامج وطني واحد قائم على التصدي لمثل هذه المشاريع المشبوهة، كذلك التصدي لتكريس واقع غزة كدولة للفلسطينيين من خلال استغلال واقعها المأساوي، وتعظيم الحل الإنساني على حساب الحل الوطني للقضية الفلسطينية بكل أبعادها " .

كما أكدت بان حزب الشعب سيبقى مدافعا أمينا عن حقوق المرأة، وسيواصل مناصرته لها إلى أن تحقق المساواة التامة مع الرجل .

من ناحيتها هنات أبو سعدة المرأة الفلسطينية بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، كما هنات الأم الفلسطينية بعيدها السنوي، مشيرة إلى دور الأم التي أنجبت الأبطال والمناضلين الذين دافعوا عن الوطن والقضية الفلسطينية، مقدمين الغالي والنفيس من اجل تحريرها من براثن الاحتلال الغاصب . ودعت إلى أهمية العمل المشترك لجميع الأطر النسوية من اجل النجاح في معارك الدفاع عن المرأة وحقوقها .

وفي كلمة الأطر النسوية للقوى الوطنية والإسلامية، أشادت اسماء زعرب القيادية في جبهة النضال الشعبي برفح بدور المرأة الفلسطينية، مشيرة إلى دورها النضالي التاريخي عبر مراحل النضال، وبأنها قدمت عشرات آلاف الشهيدات والمعتقلات والمصابات في مختلف المعارك، معتبرة ان حجم التضحية العظيم الذي قدمته المرأة الفلسطينية يؤهلها عن جدارة للحصول على جميع حقوقها في مختلف المستويات والميادين .

وأكدت وجيهة البيومي في كلمتها باسم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية برفح، على أهمية العمل الوحدوي النسوي، مشيرة إلى أن الاتحاد العام هو الإطار الجامع للعمل الوحدوي النسوي الفلسطيني، داعية جميع الأطر النسوية للمشارك الفاعلة فيه، والى التمسك الثابت بحقوق المرأة بعيدا عن مؤثرات المجتمع السلبية الذي تؤدي إلى انتهاك حقوق المرأة وتحد من آفاق تطورها، ودعت البيومي إلى السرعة في إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة .

من ناحيتها وفي كلمة عن اسر الشهيدات، هنات تركية الشاعر أمهات الشهداء والشهيدات كافة بمناسبة الثامن من اذار وعيد إلام، مؤكدة على أن الأم لفلسطينية هي من أعظم الامهات في العالم لما قدمته من تضحية ومعاناة بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية، وبسبب الأوضاع الداخلية الصعبة التي أوجدها الانقسام البغيض، مشيره إلى أن المرأة الفلسطينية هي أم وأخت وزوجة وابنه وعمة وخالة الشهيد، مؤكده على ان شعبنا لن ينسى شهدائه وشهيداته، ولن يسمح بان تذهب دمائهم هدرا .