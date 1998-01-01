ضبط 12000 لتر سولار مهرب في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة

ضبطت الضابطة الجمركية والامن الوقائي وبمساندة جهاز الامن الوطني والاستخبارات العسكرية والخدمات الطبية والارتباط العسكري فجر اليوم الاحد، 12000 لتر سولار وبنزين غير قانوني بالاضافة لعدادات ومضخات للتعبئة .

واوضحت ادارة العلاقات العامة في جهاز الضابطة الجمركية في بيان لها بإنه بناءا على توجيهات الحكومة وبمتابعة حثيثة من قادة المؤسسة الأمنية لملف البترول واغلاق نقاط بيع المحروقات الغير قانونية والعشوائية، تم تنسيق الجهود مع الاجهزة الامنية في محافظة القدس من اجل تقديم كامل الدعم والاسناد للجهاز في تنفيذ المهمة من خلال خطة محكمة لاهداف محددة مسبقاً .

واضاف البيان انه وبمساندة الاجهزة الامنيه تم مداهمة النقاط الغير قانونية المحددة، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين استكمال الاجراءات القانونية اللازمة .

واشار البيان الى ان الحملة متواصلة للقضاء على هذه الظاهره والحد منها، وسيتم اتخاذ اجراءات وعقوبات مشددة لمروجي المحروقات المهربه والمغشوشه لما تلحقه من ضرر وخسائر جسيمة على المركبات واستنزاف لخزينة الدولة .