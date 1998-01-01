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اتحاد المعلمين ينهي دورات التوعية النقابية للمعلمين الجدد

الأحد 18 مارس 2018 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

انهى الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين سلسلة الدورات النقابية التي استهدفت المعلمين الجدد والذي بلغ عددهم حوالي 1200 معلمة ومعلم في كافة فروع الاتحاد ومديريات التربية والتعليم.

وكان الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين قد اطلق سلسلة من هذه الورشات التدريبية تحت رعاية موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام، حيث تم نقاش وتوضيح  العديد من الامور القانونية والادارية التي وردت في قانون الخدمة المدنية والتي تخص العاملين في وزارة التربية والتعليم حيث تم استعراض ومناقشة  أبرز القضايا التي تخص التربية والتعليم وعرض ملخص تعريفي للقانون والية الترقي والانتقال والاجازات وسبل تطوير القانون، كما تم نقاش وتوضيح قوانين التقاعد المعمول بها في فلسطين للقطاع المدني واليات الاحتساب المختلفة والمقترحات للتعديل التي تهدف الى رفع الرواتب التقاعدية وتحسين الوضع المعيشي وطرحت العديد من القضايا للنقاش .

وتضمنت الورشات كذلك نقاش النظام الداخلي لاتحاد المعلمين وأليات الانتساب والانتخاب، وآليات عمل الامانة العامة و علاقتها بالفروع، وكذلك تم وضعهم في أدوار الاتحاد الوطنية وتاريخه وتأسيسه ودوره على المستوى الوطني والعربي والدولي في حشد الدعم لقضية شعبنا.

هذا وقد بين الامين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات اهمية هذه اللقاءات واهمية التوعية الحقوقية والنقابية وان هذه اللقاءات والورشات هي انطلاق للقاءات وورشات ستشمل جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم،  وذلك لعده أهداف من ضمنها معرفة الموظف والمعلم بحقوقه وواجباته

هذا وأشرف على هذه الورشات أمناء سر فروع الاتحاد في المديريات والمحافظات المختلفة، بالاضافة الى دائرة النشاطات في الاتحاد، وأعضاء الامانة العامة وكافة طواقم الاتحاد، وشارك فيها كذلك عزام أبو بكر الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير في وزارة التربية والتعليم العالي وعدد من المدراء العامين ومديرو التربية والتعليم.

#اتحاد المعلمين

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