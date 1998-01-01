الوئام الخيرية تبدأ بصرف كفالة أيتام المكرمة الملكية السامية

غزة / سما /

استكمالاً لدورها الريادي في الرعاية الشاملة للأطفال الأيتام، وبرعاية من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بدأت جمعية الوئام الخيرية بصرف كفالات الأطفال الأيتام المكفولين من المكرمة الملكية السامية عن شهر يناير و فبراير 2018، بمبلغ 210,000دولار لـــ1500 طفل يتيم مكفول.

وتأتي هذه المكرمة الملكية السامية لأيتام قطاع غزة للعام السابع على التوالي، بعد استجابة جلالة الملك لنداءالاستغاثة الذي أطلقته جمعية الوئام الخيرية في العام 2011م.

وبدوره قال المهندس "محمد أبو مرعي" رئيس جمعية الوئام:" باسم مجلس إدراة جمعية الوئام الخيرية ونيابة عن جميع الأطفال الأيتام المشمولين بالمكرمة الملكية نوجه الشكر والتقدير لجلال الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وللشعب الأردني الشقيق على ما يبذلونه من جهود طيبة ومباركة لخدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة.