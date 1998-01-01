الدقامسة يتلقي رسالة تهديد بالقتل من جهات إسرائيلية

عمان / وكالات /

رد الجندي المسرح من الخدمة، أحمد الدقامسة، السبت، على رسالة تھدید إسرائیلیة، وصلت إليه، قائلا: إنه "لا یحسب لھم حسابا".



وأضاف الدقامسة، أنه سیتقدم بشكوى رسمیة للجھات الأمنیة بالأردن، مستدركا أنه لیس باستطاعة إسرائیل التحكم بعمره.



وأشار إلى أن رسالة التھدید الإسرائیلیة، لن تنال من عزیمتھ، ولن تُلین سكینته لھم.



وبشأن اتخاذه إجراءات أمنیة، تحسبا لتھدید إسرائیل، أوضح الدقامسة، أنه لن یتخذ أي إجراء وسیتجول بكل أریحیة، دون الخوف من رسالتھم.



وكان الدقامسة، كشف في وقت سابق من السبت، عن وصول رسالة تھدید إسرائلیة إلیھ، عبر حسابھ على "واتساب"، من رقم إسرائیلي، ورد فیھا أنھم لم ینسوه.



وأضافت رسالة التھدید للدقامسة، "لا تعتقد أننا نسیناك، موعد الانتقام اقترب، ھذه الصور الیوم على الحدود مع الجولان المحتل أیھا النفایات البشریة".