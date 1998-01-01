ليبرمان معقبا على اعتقال منفذ "إيتمار": أغلقنا الحساب

القدس المحتلة / سما /

عقب وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، على اعتقال منفذ عملية طعن الحاخام "ايتمار" بنابلس قبل شهر، بقوله: "تم إغلاق الحساب".

وأضاف ليبرمان: "كل من ينفذ عملية سيعرف أننا سنضع عليه اليد، و نأخذ منه الحساب".

قالت إذاعة جيش الاحتلال: "إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) اعتقل منفذ عملية الطعن قرب "اريئيل" والتي قتل فيها الحاخام "ايتمار بن جال" والتي وقعت بداية فبراير الماضي".

ووفق إذاعة جيش الاحتلال، فإن الاعتقال تم الليلة في مدينة نابلس بعد عملية واسعة استمرت طوال الفترة الماضية قام بها "الشاباك" و "اليمام" والجيش.

وأضافت الإذاعة أنه وبعد العملية الواسعة حققت الجهات المنفذة مع عدد من الأشخاص الذين أوصلوا إلى اعتقال المنفذ ومعه عدد من الأشخاص كانوا معه في مكان اختبائه.