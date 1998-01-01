الاحتلال يواصل دهم منازل المواطنين في برطعة

جنين / سما /

تواصل قوات الاحتلال ، لليوم الثالث على التوالي اقتحام بلدة برطعة جنوب غرب جنين، ودهم منازل المواطنين، وتفتيشها.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت عدة منازل، وفتشتها، بعد خلع أبوابها، وقامت باستجواب ساكنيها، بالإضافة إلى تخريب عدة مركبات كانت متوقفة أمام منازلهم، وذلك بعد اعتقال سائق المركبة علاء راتب قبها، الذي تسبب قبل يومين بحادث السير الذي وقع قرب حاجز عسكري "دوتان" الجاثم على مدخل بلدة يعبد، وأسفر عن مصرع جنديين، وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة.

وأوضحت المصادر، أن من بين أصحاب المنازل التي تمت مداهمتها: عدنان مصطفى قبها، وجاد صبري، وطارق حسن قبها، وعمر عبدالله مسعود، وشريف علي قبها، ومؤنس مروان قبه، وصالح صالح قبها، ونائل صالح قبها، ومحمود صالح قبها.

وذكر ذوو السائق المصاب والمعتقل، أن سلطات الاحتلال قامت بسحب تصاريح العائلة التي كانت بحوزتهم وتمكنهم من الدخول الى أراضي الـ48، بالإضافة إلى اعتقال شقيقه عصام قبها.