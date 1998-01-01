جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يواصل دهم منازل المواطنين في برطعة

الأحد 18 مارس 2018 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

تواصل  قوات الاحتلال ، لليوم الثالث على التوالي اقتحام بلدة برطعة جنوب غرب جنين، ودهم منازل المواطنين، وتفتيشها.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت عدة منازل، وفتشتها، بعد خلع أبوابها، وقامت باستجواب ساكنيها، بالإضافة إلى تخريب عدة مركبات كانت متوقفة أمام منازلهم، وذلك بعد اعتقال سائق المركبة علاء راتب قبها، الذي تسبب قبل يومين بحادث السير الذي وقع قرب حاجز عسكري "دوتان" الجاثم على مدخل بلدة يعبد، وأسفر عن مصرع جنديين، وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة.

وأوضحت المصادر، أن من بين أصحاب المنازل التي تمت مداهمتها: عدنان مصطفى قبها، وجاد صبري، وطارق حسن قبها، وعمر عبدالله مسعود، وشريف علي قبها، ومؤنس مروان قبه، وصالح صالح قبها، ونائل صالح قبها، ومحمود صالح قبها.

وذكر ذوو السائق المصاب والمعتقل، أن سلطات الاحتلال قامت بسحب تصاريح العائلة التي كانت  بحوزتهم وتمكنهم من الدخول الى أراضي الـ48، بالإضافة إلى اعتقال شقيقه عصام قبها.

#الاحتلال

أخبار ذات صلة

علاء راتب عبد الحفيظ قبها

الاحتلال يحاصر برطعة ويسحب تصاريح عائلة المنفذ وليبرمان يتوعد باعدامه

الاقصى - ارشيف

الاحتلال يواصل منع مصلي غزة من السفر للاقصى

شركة كهرباء غزة -ارشيفية

الاحتلال يواصل تقليص الكهرباء على غزة لكن تحسن سيطرأ على ساعات الوصل

مواجهات امس مع الاحتلال

فيديو: الاحتلال يهاجم و يقمع المصلين في باب الاسباط و يواصل عزل المقاصد

صور: الاحتلال يُنزل حفارات و يواصل البحث عن أنفاق للمقاومة شرق خانيونس

هدم بيوت الفلسطينيين - ارشيف

جيش الاحتلال يسلم اخطارات بهدم منازل لعائلات 4 شهداء في رام الله

الأكثر قراءة اليوم

بقرار من النائب العام.. إغلاق المقر الرئيسي لشركة وطنية موبايل بغزة

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول عملية جنين

جوال: الأجهزة الأمنية في غزة تحتجز مدراء في الشركة

فيديو: هذا ما قالته الجهاد الاسلامي حول محاولة اغتيال اللواء ماجد فرج

صورة صادمة لهيفاء وهبي وعاصي الحلاني قبل 22 عاماً!

فيديو ..الاعتداء على مريم المصرية في بريطانيا والكلمة التي أغضبت المعتديات!

محامي ممثلة إباحية: ترامب أقام مع موكلتي علاقة بعد توليه الرئاسة

الأخبار الرئيسية

الحمد الله وفرج - ارشيف

صحيفة : السلطة تتهم "عناصر من حماس" بالوقوف وراء تفجير موكب الحمدالله

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف فجرا عدة أهداف متفرقة في قطاع غزة دون اصابات

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يزعم: أبو مازن يستغل تفجير موكب الحمدالله ويسعى لجرنا لمواجهة عسكرية مع حماس

مفوض الاونروا وبابا الفاتيكان - ارشيف

فيديو ..بابا الفاتيكان اثناء لقائه كرهينبول: انا معجب بشجاعة اللاجئين الفلسطينيين ويجب دعم الاونروا

أبو مرزوق

أبو مرزوق: التحقيقات في تفجير موكب الحمدالله وصلت لنتائج ملموسة

الاتصالات الفلسطينية