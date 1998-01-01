بالأسماء: اعتقال 15 مواطنا من مدن الضفة

الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اعتقالات ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسلنا في الضفة الغربية أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 مواطنا من مدن نابلس ورام الله والقدس وقلقيلية وبيت لحم .

فمن مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان من الجبل الشمالي، وهم عدي خلفة، ومؤمن خلفة، ومعن خلفة، ومحمود خلفة، وفراس السايح.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من، محمد عطا الله أبو عليا، جهاد أبو عليا، وقصي أبو عليا، وجميعهم من بلدة المغير، إضافة لاعتقالها الفتى كامل محمد الخطيب، والذي اعتقلته قوات الاحتلال، بعد مداهمة وتفتيش منزل ذويه في بلدة جيوس شرقي قلقيلية.

وأعاد الاحتلال اعتقال الأسير المحرر موسى يعقوب معمرجي، من بيت لحم، كما اعتقل 4 أطفال من قرية العيساوية فجر اليوم، وهم : محمود محمد يوسف عبيد، ومحمد إبراهيم عبيد، وهارون محمد محيسن، ومحمد توفيق محيسن