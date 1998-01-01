هكذا تمنع فيسبوك من ملاحقتك !!

وكالات

واحدة من مزايا منصة فيسبوك العديدة هي أنه يمكنك تسجيل الوصول من موقعك الحالي، مما يسمح لأصدقائك وعائلتك بمعرفة مكانك أو مكان وجودك، ويمكنك أيضاً استخدام فيسبوك لإخبار أصدقائك بمعرفة مكانك الآن باستخدام ميزة الأصدقاء القريبين.

إذا كنت تأخذ تلك المزايا في عين الاعتبار، فسوف تدرك أن فيسبوك يتتبع كل حركة تقوم بها، وكما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرًا، فإنه يتم استخدام هذه البيانات لأكثر من مجرد مساعدتك في الاتصال بأصدقائك، وإذا كنت لا تشعر بالراحة في مشاركة كل تحركاتك مع المنصة، فيمكنك حماية خصوصيتك وتعطيل تتبع الموقع.

كيفية إيقاف فيسبوك من تتبع موقعك على أجهزة آيفون وآيباد

• شغّل تطبيق الإعدادات على جهاز آيفون أو آيباد.

• اضغط على الخصوصية.

• انقر على خدمات الموقع.

• اضغط على فيسبوك.

• انقر على أبدًا.

بعد قيامك بهذه الخطوات لن يكون لدى فيسبوك أي قدرة لتتبع المواقع.