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الطقس: الحرارة فوق المعدل بـ 9 درجات

الأحد 18 مارس 2018 07:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: الحرارة فوق المعدل بـ 9 درجات



رام الله / سما /

 يكون الجو غائماً جزئياً وحاراً نسبياً وجافاً ومغبراً ، حيث يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية ودافئة ومغبرة ،وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2018/03/19: يكون الجو حاراً وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2018/03/20: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وربيعياً ولطيفاً، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

#الطقس

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