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ترامب يطالب ممثلة إباحية بـ20 مليون دولار بعد خرقها اتفاقية الصمت

الأحد 18 مارس 2018 07:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يطالب ممثلة إباحية بـ20 مليون دولار بعد خرقها اتفاقية الصمت



واشنطن -وكالات -

أقام محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية على ممثلة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد، مطالبينها بدفع 20 مليون دولار لخرقها اتفاقية عدم الإفصاح عن المعلومات.

وقالت قناة "سي إن إن" أمس الجمعة إن الدعوى أقيمت أمام محكمة لوس أنجلوس العليا، وهي نفس المحكمة التي اتجهت إليها كليفورد الأسبوع الماضي مطالبة بإلغاء الاتفاقية التي عقدتها مع ترامب وتلزمها بالتكتم على علاقة جنسية بينهما قبل أكثر من 10 سنوات.

وطالب محامو ترامب بالنظر في القضية في جلسة مغلقة، كما ادعوا أن الممثلة انتهكت شروط الاتفاقية 20 مرة على الأقل، ما يستوجب تغريمها بمليون دولار على كل مخالفة.

بدوره، صرح محامي الممثلة أمس الجمعة بأن موكلته "تعرضت للتهديد بالاعتداء الجسدي كي تصمت عما تعرفه عن ترامب".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت في يناير الماضي بأن هاري كوهين المستشار القانوني لترامب، دفع قبل شهر من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستيفاني كليفورد، المعروفة باسمها المستعار "ستورمي دانييلز"، مقابل كتمان علاقتها الجنسية بترامب عام 2006، أي بعد عام من زواج الأخير من ميلانيا.

#ترامب #كليفورد #علاقات جنسية

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