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فيديو .. “سوبر هاتريك” صلاح يقود ليفربول لاكتساح واتفورد

السبت 17 مارس 2018 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. “سوبر هاتريك” صلاح يقود ليفربول لاكتساح واتفورد



وكالات / سما /

حقق فريق نادي ليفربول فوزًا ساحقًا على حساب ضيفه، واتفورد بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت مباراة اليوم تعملق النجم الدولي المصري محمد صلاح، حيث سجل السوبر هاتريك الأول له مع الريدز ليواصل صنع التاريخ مع الليفر وفي الدوري الأقوى في العالم، البريميرليج.

تقدم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا بالهدف الأول لفائدة أصحاب الأرض في الدقيقة 4، قبل أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني وبعد مرور 4 دقائق فقط، سجل المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو هدف الريدز الثالث، قبل أن يعود صلاح ليضع بصمته الثالثة في المباراة والهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 77 ثم اختتم اللاعب الذي قاد منتخب بلاده للعودة إلى نهائيات كأس العالم بعد 28 سنة من الغياب، والتواجد في مونديال روسيا 2018، خماسية الحُمر في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

وحقق نجم بازل وتشيلسي الأسبق مجموعة من الأرقام المبهرة إثر هذه الرباعية، لعل أبرزها تفوقه على الثنائي فيرناندو توريس ولويس سواريز كأكثر من سجل في موسم واحد لفائدة الريدز، 36 هدفًا مقابل 33 لتوريس و31 لنجمبرشلونة الإسباني.

بهذه النتيجة، تخطى فريق ليفربول نظيره توتنهام في جدول الترتيب، بوصوله إلى النقطة 63 مقابل 61 نقطة للسبيرس.

#محمد صلاح #واتفورد #ليفربول

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