جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفد مسيحي يقدم كتاب "أخوة الدم" للواء فرج.. يجمعنا دم ووطن وأب واحد

السبت 17 مارس 2018 10:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما

استقبل اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، اليوم السبت، وفد بلدة الزبابدة في محافظة جنين يتراسه الأب فراس ذياب راعي كنيسة الروم الملكيين.
واطمئن الوفد على اللواء فرج بعد الاعتداء الارهابي الاثم الذي تعرض له وفد حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة .
وقال الأب فراس "نحن كمسيحيين عرب جئنا لنقول لك أنك الاخ العزيز وقد خفقت قلوبنا خوفا من الحادث وصلينا إلى الله ان يحميك وان يحمي رئيس الوزاء والرئيس عباس".
وأضاف مخاطباً اللواء فرج "انتم اليد البيضاء التي تبني الوطن".
وقدم الاب فراس كتاب "اخوة الدم" للواء فرج، مضيفاً "هذا الكتاب لنقول نحن مسلمين ومسيحيين إخوة الدم يجمعنا دم واحد وانتماء واحد ووطن واحد واب اسمه ابراهيم الخليل".
كما استقبل اللواء فرج وفد من ائمة المسجد الاقصى المبارك يتراسه الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الاقصى، للاطمئنان عليه بعد الاعتداء الارهابي الاثم الذي تعرض له وفد حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة .
وندد الشيخ الكسواني بمحاولة الاغتيال الفاشلة، والذي اعتبره تهديد للنيل من الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية.
وأكد الشيخ الكسواني، أن الدم الفلسطيني محرم، وأضاف "الدم الفلسطيني دائما يسال من أجل تحرير الوطن وليس من غير ذلك".
وشدد على أن هذا العمل لن يزيدنا إلا اصرارا من أجل إقامة الدولة الفلسطينية الموحدة وعاصمتها القدس الشريف.

#موكب #رامي الحمد الله #ماجد فرج #غزة #فتح #حماس

أخبار ذات صلة

ابو شمالة

بعد الانتهاء من قضايا " الدم ".. ابو شمالة: غدا عرس المصالحة المجتمعية

ياسر عرفات

"خطاب زعيم منفرد".. كتاب اسرائيلي جديد يغوص في حياة ابو عمار

كتاب ومحللون وسياسيون : مصداقية "سما" وموضوعيتها جعلتها تحتل المركز الاول فلسطينيا

الرئيس عباس

الرئيس: المصالحة تحتاج الى صبر و يجب ان تؤدي إلى سلطة وقانون وسلاح واحد و لا "مليشيات" بغزة

قادة الاحتلال الاسرائيلي

المواطن "اسماعيل زيادة" من البريج يقدم دعوى في هولندا ضد اسرائيل لارتكابها جرائم حرب

الشهيد ياسر عرفات

كتاب: شارون أمر بإسقاط طائرة مدنية لقتل الراحل " ياسر عرفات

الأكثر قراءة اليوم

"ميدل إيست آي" يكشف بنود صفقة القرن.. و"قدس جديدة"

بقرار من النائب العام.. إغلاق المقر الرئيسي لشركة وطنية موبايل بغزة

فيديو: هذا ما قالته الجهاد الاسلامي حول محاولة اغتيال اللواء ماجد فرج

فيديو ..الاعتداء على مريم المصرية في بريطانيا والكلمة التي أغضبت المعتديات!

محامي ممثلة إباحية: ترامب أقام مع موكلتي علاقة بعد توليه الرئاسة

صورة صادمة لهيفاء وهبي وعاصي الحلاني قبل 22 عاماً!

وزير إسرائيلي يشيد بدور قطر لمنعها وصول التمويل لحماس

الأخبار الرئيسية

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يزعم: أبو مازن يستغل تفجير موكب الحمدالله ويسعى لجرنا لمواجهة عسكرية مع حماس

مفوض الاونروا وبابا الفاتيكان - ارشيف

فيديو ..بابا الفاتيكان اثناء لقائه كرهينبول: انا معجب بشجاعة اللاجئين الفلسطينيين ويجب دعم الاونروا

أبو مرزوق

أبو مرزوق: التحقيقات في تفجير موكب الحمدالله وصلت لنتائج ملموسة

عملية جنين

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول عملية جنين

ترامب والرئيس عباس

مسؤول: أمريكا بدأت ترتيبات ما بعد عباس..و"حل إنساني" لأزمات غزة بدون سلطة وحماس

الاتصالات الفلسطينية