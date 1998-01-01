وفد مسيحي يقدم كتاب "أخوة الدم" للواء فرج.. يجمعنا دم ووطن وأب واحد

رام الله / سما

استقبل اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، اليوم السبت، وفد بلدة الزبابدة في محافظة جنين يتراسه الأب فراس ذياب راعي كنيسة الروم الملكيين.

واطمئن الوفد على اللواء فرج بعد الاعتداء الارهابي الاثم الذي تعرض له وفد حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة .

وقال الأب فراس "نحن كمسيحيين عرب جئنا لنقول لك أنك الاخ العزيز وقد خفقت قلوبنا خوفا من الحادث وصلينا إلى الله ان يحميك وان يحمي رئيس الوزاء والرئيس عباس".

وأضاف مخاطباً اللواء فرج "انتم اليد البيضاء التي تبني الوطن".

وقدم الاب فراس كتاب "اخوة الدم" للواء فرج، مضيفاً "هذا الكتاب لنقول نحن مسلمين ومسيحيين إخوة الدم يجمعنا دم واحد وانتماء واحد ووطن واحد واب اسمه ابراهيم الخليل".

كما استقبل اللواء فرج وفد من ائمة المسجد الاقصى المبارك يتراسه الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الاقصى، للاطمئنان عليه بعد الاعتداء الارهابي الاثم الذي تعرض له وفد حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة .

وندد الشيخ الكسواني بمحاولة الاغتيال الفاشلة، والذي اعتبره تهديد للنيل من الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد الشيخ الكسواني، أن الدم الفلسطيني محرم، وأضاف "الدم الفلسطيني دائما يسال من أجل تحرير الوطن وليس من غير ذلك".

وشدد على أن هذا العمل لن يزيدنا إلا اصرارا من أجل إقامة الدولة الفلسطينية الموحدة وعاصمتها القدس الشريف.