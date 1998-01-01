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"إجراءات لتفادي الانفجار"

ليبرمان يزعم: أبو مازن يستغل تفجير موكب الحمدالله ويسعى لجرنا لمواجهة عسكرية مع حماس

السبت 17 مارس 2018 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يزعم: أبو مازن يستغل تفجير موكب الحمدالله ويسعى لجرنا لمواجهة عسكرية مع حماس



عكا للشؤون الإسرائيلية

صرح وزير الجيش الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، للقناة الـ14 العبرية، مساء اليوم السبت، أن رئيس السلطة محمود عباس أبو مازن يحاول دفع "إسرائيل" للحرب مع حماس في غزة.


ونقلت القناة العبرية، عن وزير الجيشزعمه "إن أبو مازن يحاول استغلال انفجار قافلة رئيس الوزراء الحمد الله لقطع كل المخصصات المتعلقة بالمستشفيات ومخصصات الشؤون الاجتماعية ورواتب الموظفين، بهدف دفع القطاع للانفجار في وجهنا، الأمر الذي يحتم مواجهة عسكرية مع حماس" .


وأشار ليبرمان: "إلى أن الوضع متفجر وسيكون في الأيام والأسابيع القادمة على شفا انفجار، مضيفا: "لدينا سلسلة من الإجراءات أعدتها الجهات الأمنية لتفادي وقوع الانفجار" .

#ليبرمان #عباس #غزة #حماس #حرب

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