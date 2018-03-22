آلاف يجوبون شوارع " البريج" احتجاجاُ على استمرار الانقسام والحصار ورفضاً لمشاريع التصفية

استجابةً لدعوةٍ من الجبهة الشعبية، خرج آلاف المتظاهرين مساء اليوم في شوارع المحافظة الوسطى في مخيم البريج غضباً واحتجاجاً على الظلم والتهميش والأوضاع المعيشية والاقتصادية الكارثية التي يمر بها القطاع في ظل الحصار المستمر منذ أكثر من عشر سنواتٍ متواصلة ورفضاً للمخططات الصهيوأمريكية التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية.

وشارك بالمسيرة حشد كبير من أبناء شعبنا في الوسطى تقدمهم قيادات وكوادر وأعضاء الجبهة وشخصيات وطنية واعتبارية والمخاتير والأعيان وحشد نسوي كبير.

انطلقت المسيرة الغاضبة من أمام دوار أبو رصاص في المخيم لتجوب شوارعه وأزقته، وسط هتافات صدحت بها حناجر المتظاهرين، الذين حملوا أعلام فلسطين وشعارات مطلبية تدعو لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وضرورة تعزيز مقومات صمود شعبنا وتعزيز مبدأ الشراكة السياسية والمصلحة الوطنية وتغليبها على المصلحة الفئوية الضيقة، على اعتبار ذلك أولى الخطوات على طريق تحرير فلسطين واستعادة الحقوق الوطنية.

بدوره وجه عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية الرفيق هاني الثوابتة التحية للمواطنين الذين لبوا نداء الجوعى والمقهورين، ولأبناء شعبنا الفلسطيني الذين يتعرضون لمخططات ممنهجة تستهدف القضاء على عزمهم وصمودهم.

وأضاف الثوابتة: " تحية لكم وأنتم تشهرون قبضاتكم في وجه الظلم والاحتلال والقهر في كل مكان من هذا القطاع، فبالأمس كان هذا الحراك في رفح وقبلها في مدينة غزة بمخيم الشاطئ وقبلها في مخيم جباليا، هذا الحراك أعلنته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحت لواء علم فلسطين، هذا هو شعارنا وبيرقنا الذي نلتف حوله، فهذا العلم الذي ضحت قوافل طويلة من الشهداء والجرحى والأسرى في سبيله ودفاعاً عن كرامته".

كما وجه الثوابتة تحية العز والفخار لروح شهيد الأمس الشهيد البطل "علاء قبها" منفذ عملية الدهس في جنين، مؤكداً على أن انتفاضة شعبنا ونضالاته مستمرة ولن تنتهي إلا بزوال العدو الصهيوني عن كل شبر من ثرى الوطن.

وشدد الثوابتة أن هذا الحراك يحمل شعاراً واضحاً لا لبس فيه " حقوق مدنية... كرامة وطنية" إنها كرامة للعامل والفلاح، للمرأة والطالب، كرامة للفقير والمهمش ولكل فئات شعبنا، مؤكداً أن هذا الشعب الذي صمد في كل معارك الصمود والتصدي، يستحق أن يوضع تاجاً على الرؤوس لا أن يقهر ويعذب.

وقال الثوابتة: " واهم من يعتقد أنه يستطيع تركيع هذا الشعب، واهم من يعتقد أنه يستطيع أن يكسر جذوة المقاومة وأبسط مثال هذا الفدائي المتحفز بالأمس في جنين حين دهس هؤلاء الجنود فهذا أكبر دليل على أن المقاومة متجذرة فينا ولا يستطيع أحد أن يوقفها، وفي هذا السياق نوجه التحية لأبطال المقاومة في جنين ونابلس وغزة وفي كل ربوع الوطن".

وخاطب الثوابتة جماهير شعبنا قائلاً: " هذا اليوم نخرج بالآلاف ونحن على ثقة بأن كل المنتظرين على قارعات الشارع وفوق البيوت وعلى الشبابيك سيكونوا غداً جزءاً من هذا الحراك، هذه دعوة باسم المشاركات والمشاركين في هذا الحراك عليكم أن تخرجوا لتقولوا لا للظلم لا للقهر لا للحصار".

وأكد على أن الجبهة ستواصل فعاليات الحراك حتى تحقيق أهدافه التي انطلق من أجلها، مؤكداً على أن السواعد المنتفضة ستنتصر حتماً على كل المؤامرات التصفوية.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات الحراك مستمرة، حيث ستنطلق الخميس الموافق 22/3/2018 في خان يونس من أمام عمارة جاسر الساعة الرابعة عصراً. كما ستنظم اعتصام للعمال والخريجين أمام مقر وزارة العمل بمدينة غزة يوم الأحد الموافق 25/3/2018 الساعة الحادية عشر صباحاً.