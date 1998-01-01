فيديو ..بابا الفاتيكان اثناء لقائه كرهينبول: انا معجب بشجاعة اللاجئين الفلسطينيين ويجب دعم الاونروا

القدس المحتلة/سما/

التقى بابا الفاتيكان مفوض عام الاونروا بيير كرهينبول البابا فرنسيسي في حاضرة الفاتيكان في روما وذلك بعد مؤتمر المانحين الاخير حيث عبر البابا عن دعمه لعمليات الاونروا في خدمة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والاردن والضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال بيان للاونروا ان المفوض العام ناقش مع البابا قضية اللاجئين الفلسطينيين وغياب الافق للجيل الشاب وضرورة ان يعيد العالم التاكيد على حقوق اللاجئين الفلسطينيين ومستقبلهم.

وقال بابا الفاتيكان الذي زار مخيم للاجئين الفلسطينين في وقت سابق انه يحترم بشدة عمل الاونروا والتزامها اتجاه اللاجئين وانه معجب بشجاعة اللاجئين الشباب سواء البنات والاولاد على حد سواء.

وقدم مفوض الاونروا للبابا فرانسيس رسالة وفيديو موجهه اليه من الطفلة اللاجئة "مجد" عبرت فيها عن اهمية التعليم بالنسبة لها ومخاوفها من اغلاق مدرستها بسبب الازمة المالية التي تعيشها الاونروا.واضاف كرهنيبول " كان شرف عظيم لي ان القي الضوء مع قداسة البابا على مدى التزام وكرامة طلاب الاونروا موضحا "ناقشنا المخاطر الناشئة من اي توشيش على العملية التعليمية للاونروا وضرورة احترام الطلاب الفلسطينيين اللاجئين وتطلعاتهم".

وقدم المفوض العام خلال اللقاء كراسة لطفلة لاجئة "رؤى" كانت وجدت في مدرستها التي تعرضت للدمار في حرب 2014 واحتوت على قصائد شعرية قالت فيها " الامل هو صديق لن يفارقك ابدا ..انه دائما يعود اليك".وقال البابا في تعليقه على قصيدة رؤى انه معجب جدا باللاجئين الصغار "بنات واولاد".

وقال بيان الاونروا "انه في الوقت الذي تقوم فيه الاونروا بجهود جبارة لتوفير الدعم المالي في ظل الازمة غير المسبوقة فان البابا فرنسيس عبر بكلمات قوية ومشجعة للاونروا واعرب عن قلقة من اوضاع اللاجئين الفلسطينيين معربا عن التزامه بالحل العادل والسلام الدائم والمبني على اساس حل الدولتين".