قوات الاحتلال تستهدف شرق غزة بالقذائف المدفعية وتفجر عبوتين على الحدود

غزة/سما/

استهدفت مدفعية الاحتلال نقطة رصد للمقاومة شرقي قطاع غزة بثلاثة قذائف.

وبحسب شهود عيان، فقد قامت قوات الاحتلال باستهداف نقطة رصد تابعة للمقاومة شرق غزة بثلاثة قذائف مدفعية.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، أن القصف المدفعي أسفر عن إصابة واحدة لمواطن، حيث قال : وصلت إصابة طفيفة إلى مجمع الشفاء الطبي جراء استهداف مدفعية الاحتلال لشرق غزة قبل قليل.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته فجرت عبوة ناسفة، عند الحدود الشمالية لقطاع غزة.

وبحسب موقع "مفزاك" العبري فإن الجيش الإسرائيلي قام بتفجيرعبوة ناسفة وضعها فلسطينيون على السياج الفاصل شمالي القطاع بهدف تفجيرها بقوات الاحتلال التي تسير بمحاذاة الجدار الالكتروني شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن تفجير العبوة تم تحت السيطرة ولم تقع إصابات في صفوف قوات الاحتلال.

وأعلنت قوات الاحتلال بأن هناك تحقيقاً يجري لمعرفة الجهة التي تقف خلفها وكيفية وضعها.

ويشار إلى انفجار عبوة ناسفة أخرى على السياج الحدودي شرق غزة دون وقوع أي إصابات في صفوف جنود الاحتلال حيث لم تمر أي دورية وقت انفجار العبوة.

هذا وكانت قوات الاحتلال قد تعرضت لعمليات تفجير ناجمة عن زرع عبوات ناسفة على حدود قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة، تسببت إحداها بإصابة جنديين بجروح خطيرة.