تحت ضغوط اسرائيلية ..فيسبوك تعدل خريطتها لتشمل مستوطنات في القدس

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "يسرائيل اليوم" اليوم الجمعة إن شركة "فيسبوك" استجابت لطلب وزارة الخارجية الإسرائيلية وعدلت خريطتها الرسمية لمدينة القدس، لتشمل الأحياء الاستيطانية في القدس المحتلة.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولة العلاقات مع الحكومات في شركة "فيسبوك"، يردينا كوتلر، استجابت لطلب نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية، تسيبي حوطيبلي، وعدلت خريطتها الرسمية لمدينة القدس، لتشمل مستوطنات مثل "التلة الفرنسية" و"غيلو" و"بيسجات زئيف" و"هار حوما"(جبل أبو غنيم)، و"نافيه يعقوب".

ولفتت الصحيفة إلى أن حوطيبلي راسلت الشركة، بعد تلقيها "شكاوى" من مستوطنين لا يرون على صفحاتهم في "فيسبوك" إعلانات تجارية لشركات إسرائيلية لأنها لا ترد في خرائط فيسبوك ضمن "دولة إسرائيل".

وبينت أن حوطبيلي وجهت رسالة رسمية بهذا الخصوص لـ"فيسبوك"، زعمت فيها "أنه من غير المعقول أن تقوم (فيسبوك) بإقصاء أحياء في القدس الشرقية من خريطة إسرائيل ضمن أدواتها الإعلانية.

وأوضحت الصحيفة أن "فيسبوك" تجاوبت مع رسالة نائبة الوزيرة الإسرائيلية بسرعة، وأعلنت أن "الشركة توافق على أنه ليس لشركة تجارية أن تحدد حدود أي دولة"، مضيفة أن "الشركة أزالت الخريطة السابقة".