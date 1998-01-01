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الفلسطينيون يحضرون لمسيرة "العودة الكبرى" في ذكرى يوم الأرض

السبت 17 مارس 2018 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفلسطينيون يحضرون لمسيرة "العودة الكبرى" في ذكرى يوم الأرض



غزة / سما/

أعلنت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة" اليوم السبت، عن التحضير لانطلاق فعاليات مسيرة "العودة الكبرى" في ذكرى يوم الأرض في الـ30 من الشهر الجاري.

وقال عضو اللجنة الإعلامية في الهيئة حسين منصور خلال مؤتمر صحفي: "نعلن اليوم عن انطلاق التحضيرات لمسيرة العودة الكبرى، من خلال فعاليات وتحركات جماهيرية متعددة، وقررنا أن يكون موعد التحرك الوطني هو الثلاثين من مارس".

وأضاف: "ستكون الفعاليات سلمية بخطوات فعلية غير مسبوقة بالقرب من الحدود مع الاحتلال".

وتابع: "هدف الفعاليات التصدي للاحتلال الإسرائيلي، وكسر الحالة الأمنية التي حاول أن يفرضها على أبناء شعبنا، ومنعه من الوصول إلى الحدود بين قطاع غزة وأراضي فلسطين التاريخية".

ولفت حسين منصور إلى أنه سيتم "الإعداد لمسيرة مليونية بشكل متزامن في غزة والضفة الغربية، وفي الشتات وأراضي فلسطين التاريخية، وستكون ذكرى النكبة الفلسطينية في الـ15 من مايو المقبل محطة أخرى للتحركات الجماهيرية".

وتابع: "سيتزامن مع المسيرة تحرك سياسي واسع إقليميا ودوليا، بمشاركة أفراد ومؤسسات وهيئات فلسطينية، وداعمة للقضية الفلسطينية".

#العودة #مسيرة #يوم الارض

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