بقرار من النائب العام.. إغلاق المقر الرئيسي لشركة وطنية موبايل بغزة

وكالات

قالت مصادر مطلعة، أن الأجهزة الأمنية بقطاع غزة اغلقت المقر الرئيسي لشركة الوطنية موبايل على خلفية مجريات التحقيق بتفجير موكب رئيس الوزراء د.رامي الحمدالله.

وكما أوردت المصادر ، أنه بقرار من النائب العام بغزة أغلقت الأجهزة الامنية المقر الرئيسي لشركة الوطنية موبايل في القطاع، وذلك على خلفية مجريات التحقيق بتفجير موكب الحمدالله.

وأضافت المصادر، قرار الاغلاق جاء بعد عدم استجابة شركة الوطنية لكتاب من النائب العام بمنحهم تسجيلات وسجلات لمكالمات صادرة وواردة متعلقة ببعض المعتقلين على خلفية تفجير الموكب ، واصرار الشركة بطلب بكتاب رسمي من النائب العام في رام الله.