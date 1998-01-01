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34 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 42 مطلوبا الأسبوع الماضي

السبت 17 مارس 2018 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



اريحا / سما /

تنقل اكثر من 34 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 42 مطلوبا جنائياً.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (16405) شخصا ، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (17703) شخصا ، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأشار البيان، إلى  أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (42) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر ،سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية ، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

و أضاف البيان، أن جميع الأجهزة الأمنية و المدنية في الإدارة العامة للمعابر و الحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين ، حيث تم التنسيق ل (15) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية  ، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (24) مواطناً خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية  .

#مسافر #معبر الكرامة

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