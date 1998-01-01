مصرع شخص واصابة 148 في 249 حادث سير الاسبوع الماضي

رام الله / سما /

لقي شخص مصرعه واصيب 148 شخص بجراح في 249 حادث سير وقعت الاسبوع الماضي بالضفة الغربية.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 249 حادث سير نتج عنها مصرع شخص واصابة 148 شخص، وصفت اصابة 5 منهم بالخطيرة ، و14 بالمتوسطة، فيما وصفت اصابة 129 بالبسيطة.

وأشار البيان، أن شرطة المرور فحصت الاسبوع الماضي 10202 مركبة، وأنزلت عن الشارع 226 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 4146 مخالفة مرورية، وحجزت 455 مركبة للتأكد من قانونيتها واتلفت 1390 مركبة غير قانونية.