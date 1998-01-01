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الاتحاد الفلسطيني يفتتح دورة مدربين "C"

السبت 17 مارس 2018 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الفلسطيني يفتتح دورة مدربين "C"



غزة / سما /

افتتح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اليوم السبت, دورة المدربين للمستوى الثالث "C", بالتعاون مع نظيره الآسيوي, في صالة نادي الهلال الرياضي شمال غزة.

وحضر افتتاح الدورة إسماعيل مطر عضو اتحاد القدم، وسامي أبو الحصين الأمين العام المساعد بالاتحاد، ود. عميد عوض عضو الدائرة الطبية بالاتحاد, والمدربون المشاركون بالدورة.

وتستمر الدورة التدريبية من الفترة ما بين 17-29 مارس الجاري, بمشاركة 24 مدربا, ويحاضر فيها محمود زقوت المحاضر الآسيوي.

يشار إلى أن دورة المدربين "C" تعتبر ضمن الدورات التي تقام كل عام في فلسطين, بإشراف الاتحاد الآسيوي.

افتتح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اليوم السبت, دورة المدربين للمستوى الثالث "C", بالتعاون مع نظيره الآسيوي, في صالة نادي الهلال الرياضي شمال غزة.

وحضر افتتاح الدورة إسماعيل مطر عضو اتحاد القدم، وسامي أبو الحصين الأمين العام المساعد بالاتحاد، ود. عميد عوض عضو الدائرة الطبية بالاتحاد, والمدربون المشاركون بالدورة.

وتستمر الدورة التدريبية من الفترة ما بين 17-29 مارس الجاري, بمشاركة 24 مدربا, ويحاضر فيها محمود زقوت المحاضر الآسيوي.

يشار إلى أن دورة المدربين "C" تعتبر ضمن الدورات التي تقام كل عام في فلسطين, بإشراف الاتحاد الآسيوي.

#دورة المدربين #الاتحاد الفلسطيني

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