نيبال تحظر سير السيارات الأقدم من 20 عاماً

وكالات / سما /

قال مسؤولون أمس إن نيبال حظرت سير السيارات الأقدم من 20 عاماً في أنحاء البلاد في محاولة للسيطرة على جودة الهواء المتزايدة في السوء وتخفيف الزحام المروري.

وأجبر القرار الحكومي، الذي أعقب حملة مماثلة في العاصمة كاتمندو منذ عام، أكثر من 5000 سيارة، تشمل حافلات وشاحنات، على التوقف عن السير.

ولكن المنظمات التي تمثل الشركات العاملة في مجال النقل انتقدت هذا القرار.

وقال دارما راج ريمال، المسؤول باتحاد شركات النقل الوطنية النيبالية «لم تتخذ السلطات رأينا قبل اتخاذ هذا القرار. هم ليس لديهم أي خطة بشأن ما سوف يفعلونه بالسيارات».

وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) «السيارات الأقدم من 20 عاماً مازالت تسير على الطرق الريفية. لا أعتقد أنه سوف يتم تنفيذ القرار بالكامل».

وقالت وزارة النقل في إشعار تم نشره بالصحف اليوم الخميس إنه إذا عثر على مثل هذه السيارات القديمة تسير على الطرق، سوف يتم مصادرتها.

كما حظرت السلطات سير سيارات في المناطق الحيوية من العاصمة للحد من الازدحام المروري.

وكان مؤشر الأداء البيئي الذي صدر مطلع هذا العام صنف جودة الهواء في نيبال ضمن الأسوأ في العالم.