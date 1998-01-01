4 حيل يتجنب بها الرجل الاعتراف بحبه لك..!

يخشى كثير من الرجال الاعتراف بالحب، حتى لا يواجه ذلك برفض الطرف الآخر؛ لذا يلجأ البعض لعدد من الحيل للتعبير عن الحب، دون أن يضطروا لنطق كلمة بحبك!

– لا يهتم بنساء أخريات:

حين يريد الرجل أن يقول لامرأة إنه يحبها، فإنه يعمد إلى إخبارها بأنه لا يهتم بأي امرأة أخرى، وأنه حر وغير ملتزم بأي امرأة، وهذا يؤكد لها أن هناك فرصة للارتباط به، في ظل أنه لا توجد امرأة أخرى تشغله.

– يحاول أن يظهر غيرته:

الطريقة الثانية غير المباشرة التي يتبعها الرجال؛ بدلا لكلمة “أحبك”، هي إظهار غيرته، عندما يسمع المرأة تتحدث عن رجل مضى في حياتها، أو تعبر عن إعجابها بشخص آخر، حتى يبرهن لها أن هناك مشاعر ما من ناحيته تجاهها.